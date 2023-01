Catania, neonata muore a 4 giorni dalla nascita: indagini in corso

Disposte le indagini per il decesso della piccola Syria, la neonata morta a Catania a quattro giorni dalla sua nascita per cause indefinite.

In seguito alla morte della neonata di appena 4 giorni di vita, il cui cuore ha smesso di battere presso l’ospedale Garibaldi di Nesima, la Procura di Catania ha disposto l’esecuzione dell’autopsia e sequestrato la cartella clinica per ricostruire le dinamiche che hanno portato al decesso della bimba.

La nascitura, Syria, era nata tra la 39esima e la 40esima settimana di gravidanza e pesava 2 chili e 730 grammi. La nonna della piccola, come riportato da LiveSicilia, ha dichiarato che la nipote avrebbe cominciato a piangere insistentemente già a pochi giorni dalla nascita, fino alle 5 della notte tra venerdì 13 e sabato 14, quando improvvisamente ha smesso di respirare lasciando un incolmabile vuoto all’intera famiglia che si è rivolta alla Polizia e all’aiuto di un avvocato per comprendere le cause del decesso e ricostruire gli ultimi istanti della figlia.