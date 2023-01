Meteo Sicilia, pioggia in arrivo e temperature in calo: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia: dopo lunghe settimane all'insegna di temperature primaverili, il maltempo raggiunge l'Isola. Cosa aspettarsi? Le previsioni per prossimi giorni.

Meteo Sicilia: il bel tempo sembra avere le ore contate sull’Isola. Sin dall’avvio della stagione invernale, il freddo e il maltempo hanno quasi completamente “lasciato in pace” la Sicilia: si registrano ancora, in questi giorni, temperature massime dal carattere tipicamente primaverile, allontanando sempre di più gli amanti della stagione invernale dalle amate e attesissime attività sulla neve, dalle discese in slittino fino allo scialpinismo.

Eppure, la situazione sarebbe destinata a cambiare: nei prossimi giorni, il maltempo potrebbe fare la sua comparsa sull’eternamente assolata Sicilia: cosa ci si deve aspettare, dunque? Ecco le previsioni meteo in arrivo.

Meteo Sicilia: maltempo diffuso in arrivo

Il maltempo, dunque, è in arrivo: basti pensare che, dalla giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, i cieli presenteranno nubi su Agrigento e Caltanissetta, con prime piogge che, secondo ilMeteo.it, potrebbero fare capolino in serata sul Trapanese e sul Palermitano.

Tuttavia, come segnalato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sebbene lo stato di allerta sia di livello “verde”, si avvisa come, in tutte le Province, potrebbero verificarsi condizioni meteo avverse, con precipitazioni “sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori più occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Da domani, giovedì 19 gennaio, le nubi si addenseranno ancora di più su tutta la Sicilia, con piogge previste nel Trapanese e piogge e schiarite previste nel Palermitano. Anche le temperature massime andranno ad abbassarsi: Catania e Siracusa, città più “calde” dell’Isola, registreranno massime di 16°.

L’inizio del weekend, infine, si aprirà all’insegna del maltempo diffuso: si attendono, per venerdì 20 gennaio, forti piogge su Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Ragusa, Trapani; su Catania e Messina si attendono piogge e schiarite, su Siracusa, invece, vi saranno nubi sparse con piogge isolate.

Previsioni meteo Catania: la situazione

A Catania il maltempo farà capolino, ma non come nel resto della Sicilia. Se oggi, 18 gennaio, la giornata sarà prevalentemente soleggiata e con una massima di 20°, già domani le temperature inizieranno ad abbassarsi, fino a raggiungere massime di 16°. Nelle prossime ore, poi, il dovrebbe cedere il passo alle nubi.

Venerdì, infine, le temperature si abbasseranno ulteriormente, con una massima di 14° e l’arrivo di piogge (alternate a schiarite) anche sulla provincia etnea.