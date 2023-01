Concerti 2023 Catania, quest’anno tanta musica in città: gli appuntamenti

Concerti Catania 2023: già numerosi quelli che nei prossimi si terranno nel capoluogo etneo. Di seguito gli appuntamenti musicali da non perdere, mese per mese.

Concerti 2023 Catania: il nuovo anno riserverà una serie di appuntamenti musicali davvero imperdibili. Gli annunci di concerti, tanto nel capoluogo etneo quanto in provincia, si susseguono, facendo gioire molti. Di seguito artisti, date e location da segnare.

Concerti 2023 Catania a febbraio

Già nel corso del secondo mese dell’anno, febbraio, in Sicilia si canterà a squarciagola insieme ad alcuni noti cantanti e musicisti. Il 13 e il 14 febbraio 2023, per esempio, Massimo Ranieri si esibirà al Teatro Metropolitan di Catania.

Qualche giorno prima, ovvero giorno 8 febbraio, sarà la volta di Venditti e De Gregori: ancora una volta il centralissimo Teatro Metropolitan fungerà da scenario per un concerto che è già attesissimo.

Concerti 2023 Catania a marzo

A marzo, quando le giornate dovrebbero divenire più miti, giungerà nel capoluogo etneo per allietare il proprio pubblico Al Bano Carrisi: appuntamento giorno 3, sempre al Teatro Metropolitan.

Concerti 2023 Catania ad aprile

Anche il tour di Ermal Meta farà tappa nella città dell’Elefante: in particolare l’artista si esibirà al Teatro Metropolitan del capoluogo etneo il 3 aprile 2023.

Altri appuntamenti musicali fissati per il mese di aprile sono i seguenti:

il 1 4 aprile 2023 Francesca Michielin si esibirà a Catania, più in particolare al Teatro Ambasciatori ;

si esibirà a Catania, più in particolare al ; il 28 aprile 2023 sarà la volta del concerto di Fabrizio Moro al Teatro Metropolitan.

Appuntamenti a maggio

I concerti proseguono nel mese di maggio, mese in cui l’amato Max Pezzali farà divertire ciascun fan al Palacatania: il concerto è fissato per giorno 5. Chi segue Niccolò Fabi, invece, dovrà attendere qualche giorno in più: il cantautore si esibirà l’11 maggio, presso il già citato Teatro Metropolitan.

Concerti Catania in estate: i primi annunci

Trascorso il Natale, molti non fanno altro che attenderà un’estate che si prospetta davvero unica in materia musicale. Di fatto sono stati annunciati i primi concerti per la bella stagione. Si fa riferimento a quello di Salmo, il 29 lugliom e a quello di Sfera Ebbasta, il 5 e 6 agosto: gli spettacoli si terranno alla Villa Bellini.