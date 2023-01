Giorgia di nuovo in tour, un concerto in Sicilia: i dettagli sulla tappa

Nei prossimi mesi anche Giorgia si esibirà in Sicilia: i dettagli sull'unica tappa prevista.

Giorgia, cantautrice e produttrice tra le più amate, tornerà presto a calcare i palchi di tutta la Penisola. Ciò che non tutti sanno ancora è che il nuovo tour, Blu Live, conterà anche una tappa siciliana. Di fatto Giorgia raggiungerà anche Messina: il prossimo 5 maggio 2023 l’artista si esibirà al Teatro Vittorio Emanuele della città. Si tratta, almeno per il momento, dell’unico concerto previsto in Sicilia.

Il tour

Il nuovo tour di Giorgia godrà tanto della bellezza dei più prestigiosi teatri lirici quanto dell’apertura dei palasport della Penisola. Se tra maggio e giugno la cantautrice si esibirà nei teatri d’opera, già tra novembre e dicembre si sposterà nei più noti palasport d’Italia.