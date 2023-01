Max Pezzali in tour: la data prevista a Catania

Continua il tour di Max Pezzali anche per il 2023, sono previsti numerosi concerti in tanti palasport, tra le tappe c'è anche Catania.

Il famosissimo cantante italiano, Max Pezzali continuerà il suo tour dal nome Max30 che ha già previsto varie tappe tra i palasport italiani, con questo nuovo tour Max Pezzali ha l’intenzione di festeggiare i suoi 30 anni di carriera. In quest’arco di tempo ha fatto innamorare numerose generazioni, tra le tappe ne è prevista una per Catania. Ecco di seguito le date:

Tour Max Pezzali: ecco le date

Ecco di seguito le tappe di Max30 in giro per l’Italia: