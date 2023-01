Festività agatine, trasferimento temporaneo per il Mercatino delle Pulci: dove

In occasione delle Festività agatine, il noto Mercatino delle Pulci di via Dusmet verrà trasferito: ecco dove.

A Catania le Festività agatine entrano nel vivo ed apportano anche alcune modifiche in città. Per l’occasione, per esempio, è stato disposto il temporaneo trasferimento del Mercatino delle Pulci di via Dusmet. Questo si sposterà in piazza Carlo Alberto nelle domeniche 22, 29 gennaio e 12 febbraio.

Il provvedimento del Commissario straordinario mira ad assicurare lo svolgimento delle attività di vendita agli operatori nel periodo dei festeggiamenti agatini in cui, per ragioni di sicurezza, è stata disposta la sospensione del mercatino nel sito di via Dusmet.

Altre disposizioni

A tal proposito andrà ricordato che è stato disposto anche il divieto temporaneo di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 100 metri dall’area di sparo di Villa Pacini. Il divieto in questione varrà per i seguenti giorni: