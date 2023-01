Catania, al via lavori di manutenzione del manto stradale: le zone interessate

Da domani, a Catania, via a lavori di manutenzione del manto stradale che proseguiranno per diversi giorni. Tutte le informazioni.

Nuovi lavori di manutenzione a Catania. In particolare prenderanno avvio domani mattina, 19 gennaio, e proseguiranno fino a giorno 27 gennaio i lavori di scarificazione e bitumazione del manto stradale del viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra la via Antonino Longo e via Etnea.

Eseguiti lavori di manutenzione anche nella stessa via Antonino Longo, nel tratto compreso tra via Muscatello e viale Regina Margherita.

Gli interventi, urgenti e indifferibili, causeranno inevitabili disagi alla viabilità e per questo nelle strade interessate ai lavori è stato istituito il divieto di fermata delle auto e disposto un servizio di presidio della polizia locale.