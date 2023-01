Caro benzina, prezzi alle stelle in Sicilia: nelle isole minori si sfiorano i 2,5 euro

Caro benzina, prezzi alle stelle in Sicilia: nelle isole minori il carburante ha già toccato la quota di 2,5 euro sia per benzina che per gasolio.

Il prezzo del carburante si alza alle stelle anche in Sicilia, con i rincari più notevoli che si registrano nelle isole minori dove il costo al litro si avvicina ai 2,50 euro. In particolare il record appartiene all’isola di Ustica nel palermitano, con un prezzo di 2,49 euro sia per benzina che il gasolio. Succede l’isola di Lampedusa il cui prezzo è di 2,42 euro per quanto riguarda il gasolio, mentre per la benzina il costo è di 2,39 euro.

Al terzo posto Pantelleria con il gasolio a 2,25 euro mentre la benzina è a 2,19. Troviamo i prezzi più contenuti a Favignana, nelle Egadi: 2,17 euro il gasolio e 2,10 la benzina. Tuttavia nelle città siciliane il prezzo non supera ancora il limite di 2 euro, nonostante nelle autostrade il gasolio sfiori 1,90 euro mentre la benzina è a circa 1,80.