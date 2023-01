Bonus pendolari: annunciato nuovo rimborso per abbonamenti di mezzi pubblici

I pendolari potrebbero presto approfittare di un nuovo rimborso: ad indicarlo la Premier Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha recentemente riferito di un nuovo aiuto riservato ai pendolari.

“Nell’ultimo decreto – ha dichiarato la Premier nel corso di interviste rilasciate alle reti Rai e Mediaset – c’è una norma che rimborsa i pendolari della somma che spendono per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Stiamo cercando di aiutare, in una situazione di difficoltà, chi è in maggiore difficoltà piuttosto che dare aiuti indistintamente a tutti”.

È bene ricordare che già negli scorsi gli italiani hanno potuto usufruire di un bonus trasporti. Quest’ultimo risultava utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) e prevedeva una copertura fino al 100% del valore, per un limite massimo di 60 euro.

Se ben si ricordano i dettagli in merito al vecchio aiuto, nulla ancora si conosce in merito all’eventuale struttura del nuovo aiuto pensato per chi si sposta con i mezzi di trasporto pubblico.