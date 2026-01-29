La premier Giorgia Meloni e il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano sono arrivati a Niscemi, perlustrando la zona dall’alto, in elicottero.

Niscemi ha subito i maggiori danni, sia relativi alla grande frana del terreno sia dai danni dovuti dal ciclone Harry.

Tra gli interventi più urgenti troviamo la ricerca di soluzione abitative per i più dei 1500 sfollati che hanno visto perdere la loro casa e riabilitare le strade, dato che molte sono ancora impraticabili a causa delle macerie.