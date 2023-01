Trenitalia, in Sicilia arriva la “Promo Full”: viaggi illimitati con un solo biglietto

Arriva anche per la Sicilia la promo Trenitalia "Full": un biglietto unico e mensile per spostarsi illimitatamente via binari per la propria regione.

Arriva anche in Sicilia la “Promo Full” targata Trenitalia: già da questo mese, sarà possibile collegarsi al sito web dell’azienda delle Ferrovie dello Stato e richiedere il proprio biglietto unico, che permetterà ai propri possessori, come spiegato da Trenitalia stessa, “un numero illimitato di viaggi in seconda classe su tutti treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia all’interno della regione scelta, indipendentemente dall’origine e destinazione del viaggio”.

La Sicilia, così, entra nella rosa delle regioni per le quali Trenitalia ha proposto la promozione, vantaggiosissima non solo per chi si sposta quotidianamente, ma anche per chi decide di esplorare la propria o un’altra regione spostandosi tramite i binari: l’offerta già riguardava diverse regioni dal Piemonte fino alla Calabria. Questo, tuttavia, sembrerebbe essere solo l’inizio: Trenitalia, infatti, avrebbe in cantiere diverse idee per incentivare il trasporto via treno.

La promo, si ricordi, è strettamente personale: non sarà ammesso il cambio nominativo, né vi saranno riduzioni per i ragazzi. Per la Sicilia, il prezzo del biglietto è pari a 135€, e il biglietto avrà validità al primo all’ultimo giorno del mese selezionato: ci si potrà recare sull’App, sul sito e in tutte le biglietterie convenzionate.