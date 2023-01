Bonus Cultura 2023: come richiederlo e come funziona

Bonus Cultura 2023, manca poco alla ripartenza per le richieste del beneficio che mira alla diffusione della cultura tra i giovani: ecco come richiederlo e come funziona.

Bonus Cultura 2023: tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022 e che quindi sono nati nel 2004 potranno richiedere il Bonus Cultura che avrà un importo da 500 euro che può essere richiesto dal 31 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, mentre i nati nel 2003 potranno ancora usufruire del bonus fino al 28 febbraio 2023.

Invece, a partire dal 2024, i ragazzi nati nel 2005 non godranno del bonus cultura, ma della Carta cultura e della Carta del merito volute dal Governo Meloni e destinata agli studenti che hanno un reddito basso e agli studenti eccellenti. Il bonus da 500 euro può essere peso nelle seguenti attività: cinema, musica, libri, musei, corsi di lingua straniera. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere sul bonus cultura 2023.

Bonus cultura 2023: cos’è e a chi spetta

Il bonus cultura è un’agevolazione rivolta ai neo-maggiorenni per i quali lo Stato offre 500 euro sotto forma di buono con l’obiettivo di spendere quel denaro nella diffusione della cultura tra i giovani. Quest’ultimi attraverso il bonus possono acquistare ogni prodotto o evento culturale, utilizzandolo dal portale 18app.

Possono beneficiare di quest’agevolazione tutti i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età lo scorso anno: inoltre, i destinatari del buono devono essere residenti in Italia e in possesso ove necessario di permesso di soggiorno.

Bonus cultura 2023: come richiederlo

Per richiedere il bonus cultura 2023, i nati del 2004 possono presentare richiesta dal 31 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. Invece, per i nati nel 2003, la possibilità di presentare la richiesta è scaduta il 31 agosto 2022 ma potranno spendere i soldi del bonus fino al 28 febbraio 2023.

I nati nel 2004 per ottenere il bonus potranno presentare la richiesta tramite lo SPID o CIE sul portale 18app. Il sito è accessibile da ogni dispositivo, ecco quali sono i passaggi da seguire:

entrare nella homepage www.18app.italia.it

registrarsi mediante SPID o CIE e autorizzare l’accesso a 18app;

confermare i dati visualizzati e accettare le condizioni d’uso;

ricezione di un’email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura.

Bonus Cultura 2023: come funziona?

Per poter utilizzare il bonus di 500 euro bisogna effettuare la registrazione sul sito dell’iniziativa e decidere che cosa acquistare ricordando che si possono spendere subito i 500 euro oppure eseguire più acquisti. Bisognerà scegliere l’esercente (negozio fisico o online) e il prodotto che si vuole comprare, successivamente si potrà creare il buono dell’importo speso, per poi possibile salvare il buono e mostrarlo all’esercitante durante l’acquisto.

Non sono previsti limiti di spesa per ogni acquisto ma non si possono acquistare più unità dello stesso bene o servizio, quindi non è possibile comprare due copie dello stesso libro o due biglietti per lo stesso spettacolo. Infine, ogni buono è individuale e con un nominativo può essere usato solo dal beneficiario.

Cosa si può acquistare?

Sono numerosi i prodotti che i neo-diciottenni possono acquistare col bonus, eccone alcuni di seguito: