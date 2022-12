Lavoro Sicilia: Pandora, Leroy Merlin e LIDL cercano personale

Lavoro Sicilia: sono diverse le aziende a cercare personale in questo momento per i punti vendita siciliani. Di seguito le proposte più allettanti per le quali candidarsi.

Lavoro Sicilia: sono molte le offerte lavorative e le aziende che in questo momento sono in cerca di personale da assumere nei loro punti vendita dislocati nell’Isola. Di seguito le proposte più allettanti di Pandora, Leroy Merlin e Lidl.

Lavoro Sicilia: Pandora assume

La nota azienda gioielliera ricerca persone da poter assumere part-time per la figura di Sales Associates da impiegare nel punto vendita di Agira.

Lo scopo di un Sale Associate è di partecipare proattivamente ed efficacemente alle attività di vendita online/offline, secondo la Guided Fun Experience di Pandora, contribuendo attivamente al raggiungimento delle performance di vendita rispetto agli obiettivi condivisi. Di seguito i requisiti per candidarsi tramite il sito dell’azienda:

Capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente;

Conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario;

Esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela;

in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela; Possesso di diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore ;

; Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola ;

; Conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ed elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline;

Eccellente orientamento al servizio clienti.

Si ricorda che il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 12 gennaio 2023.

Subito lavoro Sicilia: Leroy Merlin

L’azienda Leroy Merlin è in cerca di personale da impiegare come stagista Consigliere Di Vendita a Catania.

Le attività di cui si occuperà lo stagista riguardano l’accoglienza dei clienti: il fine ultimo, infatti, è quello di semplificare e rendere autonomo l’atto di acquisto al Cliente.

I requisiti fondamentali per potersi candidare sono:

Essere in possesso di un diploma di secondo livello ;

; Avere una Digital Culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici;

e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici; Avere capacità comunicative;

Essere bravi in pianificazione e organizzazione.

La disponibilità richiesta è legata all’inserimento nello Store con apertura 7 giorni su 7, con un orario continuativo dalle ore 07.00 alle ore 20.30.

Offerte lavoro Sicilia: LIDL

Anche LIDL offre ottimi posti di lavoro Sicilia. In particolare, le figure professionali richieste sono:

Area Manager Sicilia per la sede in Contrada Cubba a Miserbianco;

per la sede in Contrada Cubba a Miserbianco; Operatore di Filiale part-time per il punto vendita in via Leonardo Sciascia ad Agrigento.

Se la postazione ricercata ad Agrigento è part-time, quella destinata a Misterbianco è full-time: nel ruolo di Capo Area | Area Manager il candidato avrà la possibilità di definire la strategia commerciale di 4-5 Punti Vendita di cui sarà responsabile. Si occuperà dunque di monitorare le performance delle sue filiali e di promuovere un ambiente di lavoro positivo e stimolante.

Per ulteriori informazioni su queste offerte lavorative si invitano gli interessati a visitare il sito dell’azienda lavoro.lidl.it.