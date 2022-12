Concorso ENAC 2023, per 114 posti: ecco le info sul bando, requisiti e domanda

Concorso ENAC 2023: l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha pubblicato cinque nuovi bandi finalizzati all'assunzione di 114 nuove unità.

Concorso ENAC 2023: l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha indetto 5 nuovi concorsi finalizzati per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 114 posti di lavoro. Si cercano vari profili: funzionari, ingegneri professionisti, ispettori di volo, avvocati professionisti e medici chirurghi. C’è ancora tempo per partecipare, perché le domande di ammissione possono essere presentate fino al 26 gennaio 2023. Di seguito tutte le informazioni sui bandi, i requisiti e come candidarsi.

Concorso ENAC 2023: i bandi

I concorsi ENAC prevedono molte assunzioni per il 2023 e ogni ruolo prevede un bando diverso. Ecco quali sono i posti disponibili:

n. 34 posti di Funzionario a tempo indeterminato e pieno – categoria C, posizione economica C1 – area tecnico economica amministrativa ed operativa.

a tempo indeterminato e pieno – categoria C, posizione economica C1 – area tecnico economica amministrativa ed operativa. n. 60 posti di Ingegnere professionista a tempo indeterminato e pieno – posizione economica 1 – con riserva di riduzione dei posti a concorso in ragione delle esigenze organizzative dell’Ente, da assegnare presso la sede generale e le sedi territoriali, di cui: n. 20 Ingegneri aerospaziali, di cui 10 ad assunzione immediata e 10 ad assunzione posticipata ed eventuale, a seconda delle esigenze organizzative dell’Ente; n. 30 Ingegneri civili, di cui 20 ad assunzione immediata e 10 ad assunzione posticipata ed eventuale, a seconda delle esigenze organizzative dell’Ente; n. 10 Ingegneri elettronici, di cui 5 ad assunzione immediata e 5 ad assunzione posticipata ed eventuale, a seconda delle esigenze organizzative dell’Ente.

a tempo indeterminato e pieno – posizione economica 1 – con riserva di riduzione dei posti a concorso in ragione delle esigenze organizzative dell’Ente, da assegnare presso la sede generale e le sedi territoriali, di cui: n. 12 posti di Ispettore di volo a tempo indeterminato e pieno – categoria C, posizione economica C3, Area operativa, di cui: n. 4 nel settore trasporto aereo commerciale con velivoli a lungo raggio; n. 4 nel settore trasporto aereo commerciale con elicotteri; n. 4 nel settore aviazione generale e scuole di volo con elicotteri.

a tempo indeterminato e pieno – categoria C, posizione economica C3, Area operativa, di cui: n. 5 posti di Avvocato professionista a tempo indeterminato e pieno tempo pieno nella Categoria Professionisti – livello economico PI1, da assegnare presso la sede della Direzione Generale dell’Ente, sita in Viale Castro Pretorio, 118 – 00185, Roma.

a tempo indeterminato e pieno tempo pieno nella Categoria Professionisti – livello economico PI1, da assegnare presso la sede della Direzione Generale dell’Ente, sita in Viale Castro Pretorio, 118 – 00185, Roma. n. 3 posti di Medico Chirurgo a tempo indeterminato e pieno nella Categoria Professionisti – livello economico PI1 – da assegnare presso la Direzione Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, sede di Roma.

Concorso ENAC 2023: i requisiti generali

Per poter accedere ai concorsi ENAC bisogna possedere i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

o di altro Stato membro dell’Unione Europea; non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, il candidato dovrà indicare nella domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né essere stati interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell’anno 1986;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego (per gli ispettori di volo: idoneità medica al volo di classe 1 in corso di validità).

I requisiti specifici

In relazione al concorso al quale si vuole concorrere sono necessari dei requisiti specifici:

Funzionari

diploma di laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico in Giurisprudenza (LM-01), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze statistiche (LM-82) o equiparate ovvero secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, rilasciato da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ingegneri professionisti

diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria aeronautica / aerospaziale, ingegneria civile, ingegneria elettronica, nonché le corrispondenti lauree specialistiche / magistrali del nuovo ordinamento;

vecchio ordinamento in ingegneria aeronautica / aerospaziale, ingegneria civile, ingegneria elettronica, del nuovo ordinamento; idoneità fisica all’impiego: per gli ingegneri aerospaziali ed elettronici, cui compete l’obbligo del volo per lo svolgimento dell’attività istituzionale, tale idoneità dovrà essere comprovata da certificato di idoneità medica di 2^ classe rilasciato da un Centro Aeromedico dell’Aeronautica Militare o da un Esaminatore Aeromedico di uno dei SASN del Ministero della Salute o da un Esaminatore Aeromedico certificato dall’Autorità dell’Aviazione Civile di uno dei Paesi appartenenti all’EASA;

iscrizione all’albo professionale degli ingegneri.

Ispettori di volo

diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

o titolo equipollente; altri requisiti specifici del settore di riferimento, indicati nel dettaglio all’interno del bando.

Avvocati professionisti

laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) oppure diploma di laurea di “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza o equiparate;

in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) oppure diploma di laurea di “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza o equiparate; iscrizione all’albo professionale degli Avvocati presso i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione, per l’esercizio in Italia della professione con il titolo di avvocato.

Medici chirurghi

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ;

; diploma di Specializzazione in ambito sanitario;

iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Concorso ENAC 2023: le prove

Anche le prove selettive cambiano a seconda del posto per il quale si intende concorrere:

Funzionari

l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere la fase selettiva scritta da una prova preselettiva, da svolgersi anche con modalità informatiche, eventualmente espletata presso sedi decentrate ed in sessioni non contestuali, nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Resta salva la possibilità di non espletare la prova preselettiva laddove il numero delle domande pervenute, pur superiori a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, consenta di gestire sotto il profilo logistico ed organizzativo la partecipazione di tutti i candidati alla fase selettiva scritta;

una prova scritta a contenuto teorico-pratico;

una prova orale.

Ingegneri professionisti

l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere la fase selettiva scritta da una prova preselettiva, da svolgersi anche con modalità informatiche, eventualmente espletata presso sedi decentrate ed in sessioni non contestuali, nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Resta salva la possibilità di non espletare la prova preselettiva laddove il numero delle domande pervenute, pur superiori a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, consenta di gestire sotto il profilo logistico ed organizzativo la partecipazione di tutti i candidati alla fase selettiva scritta;

una prova scritta a contenuto teorico-pratico;

una prova orale.

Ispettori di volo

una prova scritta;

valutazione dei titoli;

una prova orale.

Avvocati professionisti

l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere la fase selettiva scritta da una prova preselettiva, da svolgersi anche con modalità informatiche, eventualmente espletata presso sedi decentrate ed in sessioni non contestuali, qualora le domande di partecipazione siano superiori a quindici volte il numero dei posti messi a concorso. Resta salva la possibilità di non espletare la prova preselettiva laddove il numero delle domande pervenute, pur superiori a 15 volte il numero dei posti messi a concorso, consenta di gestire sotto il profilo logistico ed organizzativo la partecipazione di tutti i candidati alla fase selettiva scritta;

una prova scritta a contenuto teorico-pratico;

valutazione dei titoli;

prova orale.

Medici chirurghi

l’Ente si riserva la facoltà di far precedere la fase selettiva scritta da una prova preselettiva, da svolgersi anche con modalità informatiche, eventualmente espletata presso sedi decentrate ed in sessioni non contestuali, qualora le domande di partecipazione siano superiori a 10 volte il numero dei posti messi a concorso. Resta salva la possibilità di non espletare la prova preselettiva laddove il numero delle domande pervenute, pur superiori a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, consenta di gestire sotto il profilo logistico ed organizzativo la partecipazione di tutti i candidati alla fase selettiva scritta;

una prova scritta a contenuto teorico-pratico;

valutazione dei titoli;

prova orale.

Per sapere altri dettagli sulle prove selettive, si invita a consultare il bando.

Concorso ENAC, 114 posti: quando presentare la domanda?

Le domande per il concorso ENAC 2023 possono essere presentate entro il 26 gennaio 2023 in maniera esclusivamente telematica attraverso lo SPID. Inoltre, per partecipare alle selezioni i concorrenti devono possedere un sistema di posta elettronica certificata, ovvero la PEC, altri dettagli sulla presentazione delle domande sono visibili sul bando.