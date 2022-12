Meteo Sicilia, non si arresta il bel tempo: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Sicilia, dopo un Natale con temperature anomale, il bel tempo non ha ancora intenzione di fermarsi: ecco quali sono le previsioni meteo per la Sicilia per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia, continua il tempo fuori stagione sull’Isola: dopo un Natale con temperature primaverili il bel tempo non ha ancora intenzione di fermarsi in Sicilia. Infatti, la giornata di oggi 28 dicembre risulta parecchio soleggiata su tutta la Sicilia, fatta eccezione per Palermo e Siracusa dove le temperature si aggirano tra i 20 gradi ma è presente qualche nuvola. Cielo sereno invece a Catania e a Messina, mentre la città più fredda dell’Isola è Enna con una temperatura minima di 4 gradi. Ecco del dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: le previsioni del 29 dicembre

La giornata del 29 dicembre non prevede precipitazioni o forti venti e il tempo sull’Isola sarà stabile. Tuttavia, potrebbe esserci qualche nuvola, come a Ragusa dove la minima prevista è di 4 gradi mentre la massima è di 16 gradi con appunto un cielo nuvoloso. Situazione simile a Caltanissetta, dove la minima prevista è di 3 gradi mentre la massima è di 15 gradi con un cielo poco nuvoloso. Nonostante ciò, la provincia più fredda dell’Isola rimarrà Enna con una minima prevista di 1 grado e una massima di 13 gradi con cielo nuvoloso.

Nubi sparse invece ad Agrigento e a Trapani: nell’Agrigentino è prevista una minima di 7 gradi e una massima di 18 gradi, mentre nel Trapanese la minima è di 11 gradi mentre la massima dovrebbe aggirarsi intorno ai 17 gradi. Cielo sereno invece a Messina, dov’è prevista una minima di 12 gradi e una massima di 18 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni del 30 dicembre

Anche la giornata di giorno 30 non prevede precipitazioni o forti venti: infatti, a Palermo è previsto cielo sereno con temperature che variano tra i 13 e i 19 gradi, così come a Siracusa, dove si prevede cielo sereno con temperature che si aggirano tra gli 8 e i 20 gradi.

Le città più fredde dell’Isola rimangono Enna e Caltanissetta: nell’ennese è prevista una temperatura minima di 2 gradi e una massima di 14 gradi con cielo poco nuvoloso, mentre a Caltanissetta la minima prevista è di 4 gradi mentre la massima prevista è di 15 gradi con cielo poco nuvoloso.

Meteo Catania: le previsioni

Anche la provincia etnea segue la linea di bel tempo dell’Isola: già oggi una bella giornata scalderà i catanesi e i turisti in città, con temperature che si aggirano tra i 12 e i 21 gradi. Anche per domani è previsto bel tempo: infatti la minima dovrebbe aggirarsi sui 10 gradi, mentre la massima sfiorerà i 20 gradi e il cielo dovrebbe essere poco nuvoloso con venti deboli.

Per quanto concerne venerdì 30, il cielo su Catania sarà sereno con temperature che si aggirano tra i 10 e i 20 gradi. Tuttavia, a differenza degli scorsi giorni, il vento dovrebbe essere moderato su gran parte della provincia etnea.