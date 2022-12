23enne siciliano ucciso a colpi di pistola in Germania: fermato un uomo

Giovane messinese ucciso in una località della Germania. Fermato un uomo di 52anni, indagato anche per l'omicidio di un'altra ragazza italiana, ex del giovane 23enne.

Il giovane messinese Christian Zoda (23 anni di età) è morto davanti la pizzeria del padre dopo essere stato ferito a colpi di pistola. Il tragico evento è successo mercoledì, verso mezzogiorno, ad Albstadt una cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Portato in ospedale, è deceduto nel pomeriggio.

Grazie alle indagini è stato fermato un indagato dalla polizia tedesca: l’uomo, di 52 anni, conosceva la vittima e il delitto sarebbe collegato alla morte di Sandra Quarta (20 anni), ex fidanzata di Zoda, e il cui cadavere è stato ritrovato nel giardino del principale indagato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, che a sua volta riprende la notizia riportata dal giornale tedesco online Schwarzwälder Bote, la ragazza si presume che sia scomparsa domenica mattina.

Le forze di polizia, nonostante il presunto indagato si sia ritirato nel silenzio, stanno effettuando continue indagini e verifiche su quali siano stati i fattori scatenanti del movente per i duplici delitti.