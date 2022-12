Zecchino d’Oro 2022: anche tre piccole siciliane tra i partecipanti

Via alle nuove puntate dello Zecchino d'Oro 2022: tra i partecipanti saranno presenti anche tre bambine provenienti da diverse parti della Sicilia Orientale.

In onda a partire da oggi su Rai 1 le puntate dello Zecchino d’Oro 2022 con un pizzico di Sicilia nel cast. Infatti, tra i piccoli partecipanti della 65esima edizione del contest musicale per bambini saranno presenti anche tre bambine provenienti da diverse parti della Sicilia. Si tratta di Giulia, Eleonora e Mariapaola che si esibiranno a partire da oggi, 22 dicembre 2022 alle 17:00 in onda su Rai 1, e nel corso di venerdì 23 dicembre e sabato 24 dicembre allo stesso orario e sullo stesso canale televisivo.

Giulia Baccaro, di 10 anni e originaria di Gravina di Catania canterà la canzone dal titolo “Come King Kong”, mentre Eleonora Busacca, di 6 anni e proveniente da Ragusa, canterà “L’acciuga raffreddata”. Infine, tra le partecipanti siciliane è presente anche Mariapaola Chiummo, 7 anni di Scicli (RG), che canterà la canzone dal titolo “Il panda con le ali”.

A presentare le prime due serate saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre la finale sarà condotta da Carlo Conti. Inoltre, nella giuria tra i vari personaggi ci sarà anche Cristina D’Avena.