Il 5 gennaio, la splendida cornice di Ikebana all’interno del ristorante Botanike ha ospitato la tanto attesa finale del contest “La Cipollina del Secolo”, un evento che ha celebrato con entusiasmo la tradizione gastronomica catanese. La competizione ha visto sfidarsi le due cipolline finaliste: quella de “I Giganti” e quella de “Mantegna”, che avevano superato oltre cinquanta concorrenti, conquistando il cuore dei giurati. Con oltre 250 partecipanti, tra cui appassionati di gastronomia e semplici buongustai, l’evento ha visto il pubblico trasformarsi in giudice, votando la cipollina che più rispecchiava i propri gusti, in un’atmosfera conviviale e festosa.

La tanto attesa finale!

La serata si è rivelata un autentico festival del gusto, con la partecipazione di numerosi sponsor locali che hanno deliziato i palati con le loro prelibatezze. Tra i protagonisti, Tomarchio, che ha offerto bibite fresche e dissetanti, Chocofusion, con il suo delizioso “fiocco di crema” (un omaggio al celebre “fiocco di neve” di Poppella di Napoli), Duci, che ha proposto il suo goloso “tuppo” ripieno di gelato, Moak, per gli amanti del caffè, Compagnia del Fermento, con le sue birre artigianali, e infine Nisi Pasticcerie, che ha stregato i partecipanti con i suoi dolci irresistibili. Anche We Delivery ha avuto un ruolo fondamentale, consegnando a domicilio le cipolline ancora calde, per tutta la durata del contest.

La sfida tra le due cipolline finaliste è stata incerta fino all’ultimo, con il pubblico diviso tra le due prelibatezze, senza sapere quale appartenesse a quale locale. L’unico indizio era il tovagliolo che avvolgeva le cipolline: uno arancione e l’altro nero. Il risultato è stato un testa a testa appassionato, con un margine di voti davvero esiguo. Alla fine, il verdetto ha premiato la cipollina de “I Giganti”, la quale ha conquistato la vittoria grazie a un sapore ricco e ben equilibrato, dove ogni ingrediente aveva il suo posto perfetto.

Non solo arte culinaria

Tuttavia, la finale del contest non è stata solo una competizione culinaria, ma un’occasione di festa che ha unito la comunità catanese, celebrando il cibo come strumento di socializzazione e identità. Il successo della cipollina non è solo una questione di gusto, ma di legame con la tradizione, una tradizione che viene portata avanti dai ristoratori locali con passione e dedizione. Il contest ha dimostrato quanto sia importante rispettare e valorizzare la nostra cucina e la figura di chi, dietro le quinte, si impegna per mantenere vive le ricette tipiche del nostro territorio.

L’attesa per i prossimi eventi è già grande. La community di @cataniadamangiare non vede l’ora di farci scoprire altre prelibatezze uniche, e chissà, forse una nuova sfida per la cipollina dell’anno! Non ci resta che seguirli per non perderci i prossimi gustosi appuntamenti della nostra amata Catania!