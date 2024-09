Al Centro Sicilia di Catania, arriva un grande evento per tutti i bambini, ovvero, il “Cartoon Village”, un progetto solidale pensato per tutti i bambini del territorio. L’iniziativa.

Cartoon Village: il programma

L’evento è organizzato e si svolgerà presso il rinomato Centro Sicilia e si comincierà venerdì 6 settembre 2024, quando alle 17.00, con il taglio del nastro, prenderà il via la Grande Festa di apertura durante la quale i bambini potranno assistere alla Parata delle Mascotte di Maia, Willi, Masha e Orso, JJ, Pinocchio e Freeda. A seguire, il Live Show di Mary Rainbow e la baby dance.

Da sabato 7 fino a domenica 29 settembre, poi, spazio alla fantasia nelle 4 aree gioco, presenti in un unico villaggio, tematizzate a CoComelon, Pinocchio and Friends, l’Ape Maia, Masha e Orso, i cartoon preferiti dai più piccoli, che potranno partecipare a laboratori art&craft, giochi interattivi e digitali e altre attività super divertenti.

Le postazioni gioco/laboratori sono attive dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

Cartoon Village: un progetto che mira alla solidarietà

In ogni area del Village non si parla solo di gioco e divertimento, ma anche di importanti messaggi trattati attraverso attività ludiche con:

MASHA E ORSO: Masha è positiva, gentile, ama e interagisce con gli animali e la natura. Insieme a Orso, diverte grandi e piccini all’insegna di valori come lealtà, amicizia e creatività nell’affrontare le avventure di tutti i giorni. L’Area di Masha e Orso è ispirata al tema “SAVE THE NATURE – prendiamocene cura attraverso il riciclo”.

COCOMELON: CoComelon è un brand che parla di infanzia e crescita in famiglia attraverso la routine quotidiana. L’Area di CoComelon è ispirata al tema “CRESCERE ATTRAVERSO LA ROUTINE QUOTIDIANA SENZA MAI ARRENDERSI”.

L’APE MAIA: “Se le api scomparissero dalla terra, l’uomo potrebbe sopravvivere solo 4 anni” [A. Einstein]. L’ape più famosa del mondo diventa ambasciatrice degli insetti per la tutela della biodiversità e della sostenibilità delle risorse naturali. Dobbiamo fare in modo che i bambini diventino adulti responsabili per salvare il nostro Pianeta. L’Area di Ape Maia è ispirata al tema “SOS API – SALVIAMO IL PIANETA”.

PINOCCHIO AND FRIENDS: Pinocchio è un personaggio universalmente noto, rivisitato in chiave cartoon e accompagnato da nuovi personaggi e iconiche presenze, è portavoce di una grandissima iniziativa. L’Area di Pinocchio and Friends è ispirata al progetto “IL GIOCATTOLO SOSPESO – diamo vita a nuovi giochi e regaliamone a chi ne ha più bisogno”.

Questo progetto solidale, che gode del patrocinio di ASSOGIOCATTOLI, associazione italiana che rappresenta le aziende del settore, fa parte del “Laboratorio di Geppetto”. I bambini possono lasciare nel baule, all’ingresso del laboratorio, un giocattolo nuovo o in ottime condizioni, in cambio di quello nuovo che costruiranno e che porteranno a casa. I «giocattoli sospesi» saranno raccolti per essere donati ad associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà o ai reparti pediatrici degli ospedali, contribuendo a rendere felici bambini meno fortunati.