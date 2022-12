Dalla Sicilia aiuti umanitari per l’Ucraina: carico in partenza dopo Natale

Un carico di aiuti umanitari partirà dalla Sicilia dopo Natale per arrivare fino in Ucraina a supporto della popolazione colpita dal conflitto in corso.

È prevista per il 27 dicembre la partenza del carico di aiuti umanitari proveniente dalla Sicilia e diretto in Ucraina. In particolare, il carico partirà da Castel di Lucio (in provincia di Messina) e prevederà il trasporto di indumenti, alimenti, medicinali, coperte e gruppi elettrogeni.

A partecipare alla spedizione di questo primo carico sono stati i seguenti comuni siciliani:

Castel di Lucio;

Santo Stefano di Camastra;

Acquedolci;

Castell’Umberto;

Mistretta;

Cerami;

Alimena;

Blufi;

San Mauro Castelverde;

Geraci Siculo;

Castelbuono;

Pettineo.

I comuni siciliani elencati hanno accolto l’invito del MEAN (Movimento Europeo di Azione Non Violenta), che si è appellato alla solidarietà dei comuni dell’Isola per avviare una campagna di raccolta coordinata dal sindaco di Castel di Lucio, Giuseppe Nobile. L’arrivo degli aiuti umanitari in Ucraina è previsto per il 6 gennaio, vigilia del Natale ortodosso, anche grazie alla collaborazione dei centri di smistamento di Benevento e di Milano.