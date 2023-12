Catania, torna “Giocattoli in Movimento”: evento per raccolta dei giocattoli usati

Promosso l'evento di raccolta giocattoli usati che coniuga gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di solidarietà ai bambini meno fortunati

Anche quest’anno è stata organizzata la campagna “Giocattoli in Movimento”, promossa dal Movimento 5 Stelle, con l’obiettivo di donare un sorriso ai bambini meno fortunati sensibilizzando la comunità all’esercizio della solidarietà, come ha spiegato il Consigliere municipale promotore dell’evento, Giuseppe Ragusa, ma anche di tutelare l’ambiente evitando che giocattoli ancora utilizzabili finiscano in discarica.

Al gazebo, che verrà allestito di fronte l’ingresso principale di Villa Bellini, domenica 17 dicembre alle ore 10, sarà possibile lasciare due giocattoli o libri per bambini, che devono essere integri e utilizzabili, e se ne riceverà uno in cambio. All’evento sarà anche presente la Deputata regionale José Marano.