Arbitro 17enne picchiato nel Catanese: ricoverato in ospedale con rene tumefatto

Episodio di violenza a Mascalucia, durante una partita delle giovanili. Un arbitro di 17 anni è stato picchiato e si trova ricoverato con un rene tumefatto.

Episodio spiacevole avvenuto a Mascalucia, al campo Bonaiuto Somma, alla fine di una partita delle giovanili. Un giovane arbitro di 17 anni è stato picchiato alla fine del match e ora si trova ricoverato in ospedale con un rene tumefatto, subito da un coetaneo.

La partita in questione era Mascalucia San Pio X contro Gravina e l’episodio che ha fatto scatenare l’aggressione è avvenuto sul risultato di 2-0 della squadra di casa. Un rigore concesso del finale, avrebbe scaturito la rabbia di uno dei calciatori del Gravina. Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore avrebbe colpito da dietro l’arbitro poco prima dell’ingresso negli spogliatoi.

Ennesimo episodio di violenza che non può che far lanciare un allarme preoccupante. Significative, a tal proposito, le parole di Sandro Morgana, presidente della Lega nazionale dilettanti della Sicilia: “Siamo vicini al ragazzo che è stato malmenato. Come comitato siamo impegnati a 360 gradi nel contrasto a questi episodi di violenza che non devono e possono appartenere al mondo dello sport. Il nostro comitato regionale da anni si batte per fronteggiare il fenomeno della violenza sui campi. Abbiamo anche ideato il progetto ‘Uniti contro la violenza’ — ha aggiunto il presidente Morgana— per costruire un calcio migliore. Invito tutti ad abbassare i toni e a ritornare a confronti leali e corretti. Ovviamente qualsiasi iniziativa tendente ad aggravare le pene nei confronti dei violenti ci trova d’accordo”.