Catania, controlli Polizia Stradale: stretta contro “furbetti della corsia d’emergenza”

La Polizia Stradale di Catania intensifica i controlli per innalzare il livello di sicurezza delle autostrade. Emesse sanzioni per varie violazioni del codice della strada.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie la Polizia Stradale di Catania intensifica l’attività di prevenzione e di contrasto al fine di innalzare il livello della sicurezza sulle autostrade e sulle strade di grande comunicazione presenti nel territorio di competenza.

Nell’ultima settimana sono state registrate numerose violazioni al C.d.s. per comportamenti a cui spesso conseguono incidenti gravi con danni non solamente alle cose, ma soprattutto alle persone coinvolte.

Nella fattispecie sono stati elevati 22 verbali per eccesso di velocità, 12 verbali per guida senza casco, 5 verbali per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 13 verbali per l’utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida. A questi vanno certamente aggiunti 24 verbali elevati per la mancanza di copertura assicurativa e 13 verbali elevati per l’utilizzo improprio delle corsie di emergenza sulle tratte autostradali di competenza e sulla Tangenziale Ovest, entrambi fenomeni, anche di malcostume, sempre più dilaganti.

Sempre in merito alle mancate coperture assicurative, si registrano, sempre più numerosi, i casi di contratti assicurativi falsi stipulati con broker che propongono tariffe apparentemente molto convenienti, operanti esclusivamente online. Al fine di evitare di incorrere in questo tipo di attività truffaldine, e alla conseguente irregolarità rispetto a quanto dettato dal C.d.s., si consiglia il cittadino di rivolgersi direttamente alle compagnie assicurative.