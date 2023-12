Catania, armi e droga in villetta a Vaccarizzo: 8 arrestati vicini al clan Cursoti

Blitz dei carabinieri in una villetta a Vaccarizzo, presso il villaggio Campo di Mare. Gli arrestati sono 8, vicini al clan dei cursoti milanesi.

Blitz dei carabinieri a Vaccarizzo, in una villetta del villaggio Campo di Mare. I militari del comando hanno rinvenuto dall’abitazione armi, munizioni e droga che sono stati prontamente sequestrati. A seguito dei controlli, il bilancio è di 8 persone arrestate, di età compresa tra i 21 ed i 31 anni. Di questi, 7 sono pregiudicati mentre uno, di 17 anni, incensurato, tutti ritenuti contigui al clan dei Cursoti milanesi.

Le accuse sono di detenzione di armi clandestine da guerra e comuni da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra le armi sequestrate risultano una pistola semiautomatica marca Tanfoglio calibro 7,65, una pistola semiautomatica marca Model 75 calibro 9 con la matricola cancellata fabbricata nella ex Cecoslovacchia, una pistola Beretta calibro 7,65 con la matricola cancellata, quattro caricatori con 60 proiettili. In una credenza della cucina rinvenuti, invece, 30 proiettili di vario calibro in un pacchetto di sigarette nascosto in una credenza della cucina ed alcune dosi di marijuana all’interno di un cassetto.

Gli otto arrestati sono stati rinchiusi in carcere e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che per i maggiorenni ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per il minorenne l’autorità giudiziaria dei minori ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in un istituto di custodia minorile.