Catania, incendio in una casa a San Berillo: donna in gravi condizioni

Incendio divampato stamattina in un' abitazione a San Berillo. Tratta in salvo una donna che sarebbe in gravi condizioni.

Questa mattina, in un immobile di Via Pistone, nel quartiere San Berillo di Catania, è divampato un incendio. I residenti della zona, avendo notato del fumo uscire dalla casa, si sono subito accorti delle fiamme e hanno lanciato l’allarme facendo giungere i vigili del fuoco sul posto.

L’immobile era abitato da una donna che è stata trovata priva di sensi accanto alle fiamme e che è stata portata in salvo. Giunta presso l’abitazione anche un ambulanza. I sanitati hanno soccorso la donna per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, in gravi condizioni.

Per quanto riguarda l’immobile, si tratta di un’ abitazione inagibile e pericolante, abitata abusivamente da alcuni extracomunitari. Tuttavia, al momento dell’incendio, non vi erano altre persone eccetto la donna.

Sono in corso degli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire alla fonte delle fiamme.