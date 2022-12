Meteo Sicilia, a Natale protagonista il caldo: previsti oltre 20 gradi

Meteo Sicilia: il Natale è alle porte e riserverà anche alte temperature. Le previsioni degli esperti in merito ai prossimi giorni, gli ultimi dell'anno.

Meteo Sicilia: i siciliani potrebbero vivere un Natale anomalo, in quanto caratterizzato da temperature tutt’altro che invernali, effetto della presenza dell’anticiclone africano. Di seguito le previsioni degli esperti nel dettaglio.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Nel corso del giorno più corto dell’anno il passaggio di una perturbazione atlantica dovrebbe comportare precipitazioni nelle Regioni del Centro-Nord. Attese piogge, a tratti anche intense, in Liguria e temporali tra Bassa Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Una situazione, tuttavia, temporanea con fine, secondo le previsioni degli esperti, fissata già per domani (giovedì 22 dicembre).

Al Sud, invece, oggi il tempo dovrebbe risultare generalmente stabile. Secondo le previsioni fornite da iLMeteo.it, su quasi tutta la Sicilia splenderà il sole. Il cielo, di fatto, dovrebbe risultare poco nuvoloso soltanto nelle zone di Trapani, Caltanissetta e Palermo.

Natale “al caldo”

Superato il Solstizio d’inverno, non resta che attendere il Natale: questo cosa riserverà dal punto di vista meteorologico? A fornire alcune indicazione è stato, nelle scorse ore, Lorenzo Tedici. Il meteorologo de iLMeteo.it ha ribadito che l’Anticiclone “di Natale” accompagnerà gli italiani almeno per questa settimana, “regalando” temperature almeno miti. Ad ogni modo, specie sulla Pianura Padana, sul settore ligure e su quello tirrenico, i cieli dovrebbero risultare grigi e potrebbe persino piovere.

Previsioni meteo Catania, e non solo: la situazione

Ad ogni modo , nei prossimi giorni, il caldo anomalo dovrebbe riguardare soprattutto il Sud Italia. L’esperto non esclude che per Natale in Sicilia si possano superare i 20 gradi.

Al momento il sito iLMeteo.it prevede temperature massime di 21° a Catania per il 24 dicembre, giorno in cui nelle diverse aree dell’Isola il cielo dovrebbe risultare sereno o, al massimo, con nubi sparse.

Per il giorno di Natale attesi ancora picchi di 21° nel capoluogo etneo, oltre che ad Agrigento e Siracusa. Il cielo dovrebbe essere soleggiato ovunque tanto il 25 quanto il 26 dicembre. A Santo Stefano le temperature massime dovrebbero salire ancora, raggiungendo i 22 gradi a Catania e Siracusa.