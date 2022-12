Catania, AMTS: “sosta gratuita per alcuni veicoli sulle strisce blu dal 2023”

Con l'arrivo del nuovo anno, sono in arrivo anche tante novità per la sosta dei residenti nel territorio del Comune di Catania, negli stalli delle strisce blu: ecco i veicoli e mezzi interessati.

Già a partire dal 1° gennaio gennaio 2023, la sosta totalmente gratuita, sarà consentita ai soli veicoli e mezzi elettrici, quindi ad emissione zero, per i soli residenti all’interno del comune Catania. Dunque per i veicoli e mezzi ibridi non ci sarà alcun cambiamento nel pagamento della tariffa della sosta che dovrà avvenire ugualmente.

Decisione presa dalla Delibera di Giunta Municipale n. 58 dell’11/04/2022, con la quale il Comune di Catania ha regolamentato la sosta sulle strisce blu per i veicoli elettrici intestati a cittadini residenti nello stesso Comune. In modo conseguente, i precedenti pass cartacei per auto ibride ed elettriche rilasciati dal Comando di Polizia Locale cessano la loro validità al 31/12/2022.

Come ottenere il pass

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Catania possessori di veicoli full- electric possono richiedere il rilascio del permesso di sosta sulle strisce blu attraverso il portale di AMTS Catania Spa, dopo la registrazione sul portale. Anche tutti i proprietari di auto full-electric che sono già possessori di titolo cartaceo dovranno registrarsi comunque sul portale AMTS, in quanto il permesso attuale non sarà più valido a partire dall’1 gennaio 2023.