Natale 2022, più voli per la Sicilia: l’annuncio di ITA Airways

Con l'arrivo delle vacanze di Natale 2022, cresce la richiesta di voli per il Sud: ITA Airways ha dato il via alla vendita di frequenze addizionali.

Le vacanze di Natale 2022 sono alle porte: com’è d’abitudine ogni anno in questo periodo, sono numerosi i fuori sede del sud, lavoratori e studenti, che prenotano un biglietto aereo per tornare a casa per le vacanze, oppure semplicemente per approfittare del periodo festivo per fare una visita a parenti e amici.

Ma, come ogni anno, i posti per tornare a casa, specialmente sulle isole, non solo vanno esauriti nell’immediato, ma raggiungono prezzi altissimi, pari quasi a quelli di un viaggio internazionale. Per ovviare al problema della mancanza di posti, la compagnia di bandiera ITA Airways ha annunciato di aver avviato la vendita delle frequenze addizionali verso le isole maggiori.

In particolare, per quanto riguarda la Sicilia, è stato annunciato “sono in vendita i voli che, a partire dal 20 dicembre, interesseranno una frequenza addizionale sulla rotta Roma Fiumicino – Catania e viceversa e quelli del 21 dicembre con la frequenza addizionale sulla Roma Fiumicino – Palermo nonché una sulla rotta Roma Fiumicino – Catania”.

Non solo: nel suo comunicato, ITA Airways ha spiegato che, “nel rispetto delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, sarà in vendita un volo ulteriore del 24 dicembre sulla tratta Roma Fiumicino – Catania. Il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino – Palermo”. La compagnia di bandiera, infine, comunica di restare in attesa delle autorizzazioni per mettere in vendita due nuove rotazioni sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo, tutte da effettuarsi nel periodo tra il 20 e il 24 dicembre.