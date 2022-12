Catania, rapina nel cortile di una scuola: aggrediti 4 giovani

Vittime un familiare e degli amici del custode. Le prime ricostruzioni.

Rapina nel cortile di una scuola di Catania, più in particolare in quello del plesso “Nuova Masseria Moncada” dell’Istituto “Fontanarossa”, nel corso della quale sono stati aggrediti quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Questi ultimi, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero stati picchiati da una decina di persone armate e incappucciate.

I fatti risalirebbero al mattino (poco prima delle 5) di sabato scorso. L’aggressione, verificatasi di fronte l’ingresso della casa del custode, è avvenuta ai danni di un familiare di quest’ultimo e tre suoi amici. I rapinatori avrebbero bloccato i quattro intimando loro di consegnare i soldi che possedevano per poi picchiarli, in quanto non soddisfatti del bottino incassato.

La ricostruzione della rapina, fornita in prima battuta da La Sicilia, sarebbe stata poi confermata da fonti investigative. Un giovane è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, un altro ha riportato una frattura a un braccio mentre un terzo ha riportato un taglio poco profondo tra l’orecchio e la guancia: tutti sono stati medicati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco di Catania.