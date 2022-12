Bonus trasporti in scadenza: entro quando richiederlo e come

Bonus trasporti 2022 ormai in scadenza. Ancora pochi giorni per richiedere l'interessante agevolazione pensata anche per incentivare il trasporto pubblico.

Bonus trasporti: l’agevolazione che chi usufruisce dei mezzi di trasporto pubblico non dovrebbe lasciarsi scappare è ormai in scadenza. Di fatto è possibile richiederla fino all’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre 2022. Di seguito i dettagli.

Bonus trasporti: l’agevolazione nel dettaglio

È sempre utile ricordare che il bonus, dal tetto massimo di 60 euro, è pensato per agevolare l’acquisto di abbonamenti (tanto mensili quanto annuali) per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale

Già dallo scorso settembre, poi, è stata attivata la piattaforma ministeriale a cui accedere per richiedere l’agevolazione, entro e non oltre il mese di dicembre.

Ma questa a chi è riservata?

Bonus trasporti: i beneficiari

Il bonus, per cui il precedente Governo ha stanziato fino a 180 milioni (per il 2022), è riservato ai cittadini che nel 2021 hanno raggiunto un reddito personale non superiore ai 35 mila euro lordi annui.

Si esplicita che vengono presi in considerazione tanto i i redditi derivanti dalla pensione o dal lavoro, quanto quelli dichiarati e imponibili ai fini fiscali.

Si ricorda, inoltre, che chi otterrà il bonus potrà utilizzarlo per coprire anche il 100% della spesa prevista per i servizi di trasporto.

Bonus trasporto: chi può fare richiesta e come?

A ciascun interessato è riservata la possibilità di presentare richiesta per sé o per il minorenne di cui risulta genitore o tutore legale. Come? La procedura prevede la registrazione sulla piattaforma tramite l’apposito sito web (https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/). Occorrerà, in particolare, indicare nome e cognome del beneficiario, ma anche il relativo codice fiscale ed il reddito complessivo.

Nel caso in cui la richiesta venisse accettata, il portale emetterebbe un buono con codice identificativo unico e nominativo, dunque non cedibile a terzi.

Bonus utilizzabile anche nel 2023?

I più saranno lieti di sapere che il bonus potrà essere utilizzato anche nel 2023. Di fatto, nel caso in cui si acquistasse un abbonamento mensile non completamente coperto dal bonus oppure uno annuale, si potrebbe scontare il prezzo del servizio anche nel corso del prossimo anno, ormai alle porte.