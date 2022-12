Incentivi auto 2023: cosa c’è da sapere sui bonus per l’anno prossimo

Bonus e incentivi auto 2023: tutte le ultime proposte e le possibili proroghe dei contributi economici statali previsti per il prossimo anno per quanto riguarda le automobili.

Incentivi auto 2023: il ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso ha proposto di rinnovare gli attuali bonus e incentivi auto 2023. Di seguito gli importi per auto elettriche e ibride, con o senza rottamazione. Al lavoro anche per sbloccare gli incentivi per installare le colonnine di ricarica per case private e condomini.

Incentivi auto 2023 per l’acquisto di automobili

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, potrebbero essere confermati incentivi auto 2023 destinati a contribuire all’acquisto di automobili. Attualmente i bonus scadono il 31 dicembre 2022, ma il ministro Adolfo Urso ha chiesto ufficialmente che vengano prorogati anche per il prossimo anno. Inoltre, un ulteriore bonus che entrerà nella categoria degli incentivi auto 2023, sarà il bonus per installare le colonnine di ricarica per le case private, in modo tale da garantire una maggiore autonomia per gli italiani che decidessero di all’elettrico o anche ibrido.

Sconti ed incentivi auto 2023

Dalle ultime indiscrezioni, verrà prorogato lo sconto per le auto elettriche che parte da 3 mila euro (senza rottamazione) ma che può arrivare a 5 mila euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 5. Tuttavia è previsto un anche un limite di prezzo massimo della vettura di 35 mila euro (Iva esclusa).

Invece per le ibride, il bonus è di 4 mila euro se si fa contestualmente una rottamazione di un veicolo inquinante, che scende a 2 mila euro senza rottamazione. Riguardo ciò, il prezzo dell’auto deve stare sotto i 45 mila euro (Iva esclusa). in discussione è anche il rinnovo della terza fascia, la fascia che comprende i motori termici, il cui sconto è di 2 mila con rottamazione obbligatoria.

Possibili ulteriori sconti

L’ultimo provvedimento sugli incentivi aveva aggiunto modifiche per gli acquirenti con reddito Isee inferiore a 30 mila euro all’anno. Se dovesse essere rinnovato gli sconti sarebbero aumentati del 50%: quindi con rottamazione, per un’auto elettrica si arriverebbe a 7.500 euro (4.500 mila euro senza rottamazione), mentre per le ibride plug-in si arriverebbe a 6mila euro con rottamazione e 3mila senza.

Le società che usano veicoli acquistati in attività di noleggio con soli fini commerciali potranno avere sconti di 2.500 euro con rottamazione (1.500 euro senza) per acquistare nuovi veicoli con emissioni di fascia bassa, il quale prezzo di listino è fino a 35 mila euro. Per nuove auto con emissioni nella fascia 21-60 grammi di CO2 per chilometro gli incentivi andrebbero da 1.000 a 2.000 euro. E il prezzo di listino deve essere pari o inferiore a 45.000 euro Iva esclusa.

Infine potrebbero esserci sconti anche per le colonnine: il bonus per le colonnine di potenza standard è pari all’80% del prezzo di acquisto e installazione fino ad arrivare a un massimo di 1.500 euro per richiedente. Si arriva a un limite di 8mila euro se si installa la colonnina in un condominio.