Ponti 2023, calendario: i giorni di vacanza previsti

Ponti 2023, calendario: l'anno che verrà sarà colmo di giorni di vacanza, che se sommati alle ferie, porterà dodici mesi con ben 32 giorni di vacanza complessivi.

Nel corso del 2023 saranno numerose le occasioni per weekend lunghi che potrebbero quindi evitare di usufruire dei giorni di ferie in maniera affrettata. Di seguito l’elenco dei ponti e delle festività previste per l’anno che verrà, grazie alle quali sarà possibile fare oltre 30 giorni di vacanza prendendo solo 5 giorni di ferie.

Ponti 2023, calendario: gennaio

Venerdì 6, Epifania: è un venerdì festivo, da aggiungere al sabato e alla domenica successivi. Dunque in totale si avranno tre giorni di vacanza.

Aprile

Martedì 25, Festa della Liberazione: con il ponte di lunedì 24 e l’aggiunta di sabato 22 e domenica 23 si possono fare 4 giorni di vacanza prendendone uno solo di ferie. Quindi un mese di aprile che potrebbe fornire diverse occasioni di riposo.

Maggio

Lunedì 1, Festa dei lavoratori: tre giorni di vacanza con sabato 29 e domenica 30 aprile senza prendere ferie.

Giugno, luglio e agosto

Per quanto riguarda i mesi estivi ci saranno il venerdì 2 giugno Festa della Repubblica, aggiungendo sabato 3 e domenica 4 sono tre giorni di vacanza senza prendere ferie. A luglio non è previsto alcun giorno di vacanza. Mentre per quanto riguarda agosto ci sarà martedì 15 Ferragosto. Per chi non è già in vacanza, prendendo il ponte lunedì 14, con l’aggiunta di sabato 12 e domenica 13 si potranno ottenere quattro giorni di vacanza con un solo giorno di ferie.

Ponti 2023, calendario: novembre