Stasera in TV: in onda “Paesi Bassi Vs Argentina e “Vi presento i nostri”

Venerdì sera a casa? Non c'è nulla da temere, la redazione di LiveUnict vi consiglia il miglior intrattenimento secondo la programmazione televisiva di questa sera.

Paesi Bassi Vs Argentina [Rai 1, ore 20:00]: quarti di finale del campionato mondiale di calcio, ad affrontarsi sono Paesi Bassi e Argentina. Un appuntamento da non perdere.

Trauma Center [Rai 4, ore 21:20]: due killer danno la caccia ad una donna poiché in possesso di una prova che potrebbe incastrarli. Nel frattempo in aiuto della donna è in arrivo un poliziotto.

Vi presento i nostri [Italia 1, ore 21:20]: Continuano le disavventure di Gaylord Fotter che dopo diversi anni di matrimonio e figli sulle spalle sembra aver guadagnato il rispetto del suocero. Tuttavia adesso è alle prese con la festa di compleanno dei figli, a cui è stato invitato anche l’ex di sua moglie.

Next [Canale 20, ore 21:20]: Cris Johnson riesce a prevedere il futuro, proprio per questo il governo è pronto a dargli la caccia. Per sfuggirgli Cris cambia identità e si trasferisce a Las Vegas dove lavora come mago. Ma i suoi potere servono per sventare un attacco terroristico che minaccia di distruggere la città.