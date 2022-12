Scuola, si avvicinano le festività di Natale: le date delle vacanze nelle regioni

Le vacanze di Natale stanno per arrivare: ma quando chiuderanno le scuole e quando riapriranno alla fine delle vacanze? Ecco tutte le date regione per regione.

Il Natale sta arrivando: il “periodo più bello dell’anno” è già iniziato e, da domani, gli alberi decorati da ogni parte d’Italia si accenderanno, facendo partire il conto alla rovescia verso il giorno più atteso dell’anno. Com’è naturale, i primi a fremere per l’arrivo delle vacanze sono gli studenti e, con loro, i loro insegnanti: un primo assaggio di vacanze arriverà proprio domani, 8 dicembre, dato che molte scuole sceglieranno di regalare un “ponte” al proprio personale.

Ma le vacanze più attese sono quelle della lunga pausa natalizia, mancano ormai poco più di due settimane e gli studenti potranno godersi il meritato riposo all’insegna della festività più attesa dell’anno. Le vacanze inizieranno il prossimo 23 dicembre in Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e Provincia di Trento; il resto delle regioni e la Provincia di Bolzano, invece, vedranno come ultimo giorno di scuola proprio il 24 dicembre, la Vigilia di Natale.

Le vacanze a cavallo tra il 22 e il 23, tra l’altro, saranno caratterizzate da una durata prolungata di un paio di giorni, a causa del weekend incluso a partire proprio dal 6 gennaio 2023. Dunque, scegliendo di “regalare” un paio di giorni di riposo in più, rientreranno a scuola il 9 gennaio gli allievi delle scuole in Basilicata, Veneto, Sicilia, Val d’Aosta, Umbria, Molise, Puglia, Piemonte, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Liguria.

Al contrario, il rientro anticipato al 7 gennaio, dunque, di sabato, è stato deciso per le scuole di Toscana, Sardegna, Lazio, Lombardia, Campania, Emilia Romagna e per le province di Bolzano e Trento. Le vacanze di Natale, dunque, stanno per arrivare: comincia il “periodo più bello dell’anno”, all’insegna del cibo, dell’allegria e, certamente, del relax.