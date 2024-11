Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, milioni di italiani stanno già pianificando le loro vacanze. Secondo un recente studio del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, Catania si conferma tra le destinazioni nazionali più amate.

Il sondaggio e i dati raccolti

Il sondaggio di Jetcost ha cercato di delineare le tendenze di viaggio degli italiani per il Natale. Dallo studio emerge che la maggior parte degli italiani (71%) ha già prenotato un viaggio di qualche giorno per il mese di dicembre. Gli intervistati dichiarano che hanno approfittato dell’abbassamento dei prezzi (fino al 25%), durante il mese di ottobre, per effettuare le dovute prenotazioni. Soltanto l’8% attenderà l’ultimo minuto per decidere.

Tuttavia, quasi il 21% degli intervistati ha dichiarato che non partirà affatto.

Le mete preferite

In merito alle destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite per il 61% degli italiani, superando le opzioni internazionali (34%), mentre il 5% opta per una combinazione di entrambe.

Tra le mete nazionali più ambite: Milano (al primo posto), Napoli, Roma, Catania, Torino, Palermo, Verona, Bari, Venezia, Bolzano.

Per quanto concerne le mete internazionali si preferisce rimanere in Europa. Tra le destinazioni più ambite: Parigi, al primo posto, seguita da Vienna, Londra, Praga, Amsterdam, Budapest, Barcellona, Tenerife, Strasburgo, Lisbona.

Durata e spesa dei viaggi natalizi

Per quanto riguarda la durata dei viaggi, il 38% degli italiani prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni, mentre il 23% opta per un soggiorno tra 3 e 5 giorni. Il 21% prevede di restare una settimana, e il 14% intende prolungare il viaggio tra 8 e 15 giorni. Dai sondaggi emerge che la spesa media stimata per persona si attesta sui 807 euro.

Mezzi di trasporto e tipologia di sistemazione

Secondo lo studio, l’auto privata è il mezzo di trasporto preferito dal 52% degli intervistati, seguita dall’aereo (27%), dall’autobus (10%), dal treno (8%) e dalla nave (3%). Per quanto riguarda l’alloggio, la maggioranza opta per gli hotel (66%), seguiti dagli aparthotel (17%), appartamenti in affitto (8%) e case rurali (7%). Solo il 2% prevede di andare in campeggio. Infine, le vacanze in famiglia sono l’opzione scelta dal 46% degli italiani, seguite dai viaggi in coppia (29%), con amici (18%) o da soli (7%).