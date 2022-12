Estate 2023: a Fontanarossa tornano nuove tratte

L'estate 2023 prende sempre più corpo all'Aeroporto di Catania: EasyJet ha annunciato il collegamento diretto, da giugno, con l'aeroporto di Edimburgo.

Sebbene sia solo il mese di dicembre, non è inusuale per moltissimi viaggiatori progettare le proprie vacanze estive: e quale miglior periodo di quello natalizio per poter o potersi regalare un viaggio a compiere nei mesi più caldi? L’estate 2023, per i viaggiatori in partenza dall’Aeroporto di Catania – Fontanarossa, tra l’altro, sembra piena di grandi novità: basti pensare ai nuovissimi collegamenti diretti con paesi quali l’Arabia Saudita (con destinazione Riyad, operata da Wizz Air) o, ancora verso l’Egitto.

Ma le novità per la prossima estate non sembrano ancora essere terminate: come segnalato da Sicilia in Volo, il vettore britannico EasyJet, seconda compagnia low-cost d’Europa dopo l’irlandese Ryanair, ha aperto le vendite, a partire dal 2 giugno, dei biglietti per la tratta diretta Catania-Edimburgo.

Non si tratta, in realtà, di una vera e propria novità: la rotta, infatti, era stata annunciata per la prima volta a dicembre del 2019, con partenze dall’ormai famigerato marzo del 2020. Le nuove rotte, invece, partiranno da Fontanarossa a partire da giugno del 2023: la tratta diretta verso la Scozia verrà operata tramite due frequenze settimanali da Catania, il lunedì e il venerdì.

Novità da parte di EasyJet anche per l’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”: da Punta Raisi, a partire dal prossimo 6 maggio e, inizialmente, ogni giovedì e domenica (destinata ad aumentare di un volo settimanale in più, come segnalato da Sicilia in Volo, tra luglio e agosto), partiranno le rotte dirette Palermo – Nizza. L’estate 2023, dunque, continua a prendere sempre più corpo: sembrerebbe più che conveniente, dunque, approfittare delle festività natalizie per regalarsi quel viaggio tanto aspettato, da andare a svolgere nei mesi estivi, una volta fermatisi dal lavoro.