Meteo Sicilia, sole splendente per l’Immacolata: le previsioni

Meteo Sicilia: nuvolosità all'orizzonte, ma per l'Immacolata cielo sereno e sole splendente ovunque. Ecco le previsioni e le temperature attese per oggi e le prossime giornate.

Meteo Sicilia: dopo le intense piogge che nelle ultime settimane hanno interessato tutta l’Isola e il clima sempre più freddo, pare proprio che l’inverno sia arrivato. In prossimità del fine settimana, sono attese nuvole all’orizzonte e temperature in discesa, ma per il Ponte dell’Immacolata il sole splenderà su ogni versante: ecco le previsioni di oggi e delle prossime giornate.

Meteo Sicilia: le previsioni del giorno

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre, su ogni versante dell’Isola si prevede tempo sereno e nubi sparse, particolarmente nel trapanese e nel ragusano.

La temperatura massima raggiunta è di 21°C a Siracusa, mentre la minima di appena 5°C ad Enna che, come sempre ormai, per la sua forte escursione termica, tocca la temperatura più bassa della Sicilia.

Ponte dell’Immacolata, giovedì 8 e venerdì 9

Per quanto riguarda il tradizionale “Ponte dell’Immacolata”, che vedrà il Paese impegnato con addobbi e preparativi natalizi, il meteo Sicilia previsto sarà dappertutto sereno e soleggiato. Domani, infatti, il sole splenderà ovunque e la massima, di 20°C, sarà percepita a Catania e Siracusa; la minima, invece, di 3°C, verrà avvertita ancora nell’ennese.

In dettaglio, si prevede tempo asciutto, con venti in rinforzo dai quadranti Sud-Sud-Ovest, specialmente in serata, e verso la Sicilia settentrionale: il mare da poco mosso a mosso.

A partire dalla giornata di venerdì 9 dicembre la situazione meteo subirà un lieve ribaltamento. Su tutta l’Isola torneranno le nuvole: a Trapani e Palermo cielo coperto. La temperatura massima si aggirerà fra i 22°C e i 18°C e la minima, invece, fra gli 8°C e i 6°C.

Meteo Sicilia: com’è il tempo a Catania

Come sempre, uno sguardo anche alla nostra città che durante questi giorni sarà baciata dal sole, soprattutto per l’Immacolata, prima di cedere il posto al tempo incerto e nuvolosità.

Nello specifico, la temperatura massima si aggirerà fra i 20°C e i 22°C, mentre la minima verrà percepita fra gli 11°C e i 13°C.