CATANIA – Il maltempo non dà tregua alla Sicilia. Per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, la Protezione Civile ha confermato lo stato di allerta meteo arancione su diversi settori dell’isola, con Catania che si prepara a una giornata caratterizzata da instabilità marcata e forti raffiche di vento.

Situazione attuale e temperature

La mattinata si è aperta con piogge leggere e un clima pungente. Attualmente a Catania si registrano 13°C, ma la temperatura percepita scende a 11°C a causa dell’umidità e delle correnti. Nonostante il cielo coperto, nel corso della giornata le massime potrebbero toccare i 18°C, ma la sensazione di freddo resterà costante nelle zone esposte.

Vento di burrasca e piogge: le previsioni

L’attenzione è rivolta soprattutto ai venti intensi da ovest, che soffieranno con una velocità media di 23 mph (circa 37 km/h), con possibili raffiche superiori lungo la costa.

Consigli per i cittadini

Data l’allerta arancione e gialla che interessa l’intera regione, le autorità consigliano di:

Limitare gli spostamenti non necessari durante i temporali più forti. Prestare attenzione alla guida, specialmente sui tratti autostradali esposti al vento laterale. Mettere in sicurezza vasi, tende e oggetti su balconi e terrazzi che potrebbero essere trascinati dalle raffiche.

La situazione è in costante evoluzione. Le celebrazioni per l’Ottava di Sant’Agata, previste per stasera, potrebbero subire variazioni o rallentamenti in base all’intensità dei fenomeni atmosferici nelle prossime ore.

🚨 Aggiornamento Scuole e Servizi

Mentre a Palermo e in alcuni comuni del Messinese (come Milazzo) è stata disposta la chiusura delle scuole per il rischio vento, a Catania al momento le attività scolastiche procedono regolarmente, salvo diverse ordinanze dell’ultimo minuto dei singoli sindaci della provincia.

Bollettino ufficiale della Protezione Civile Regionale (n. 26042) valido per l’intera giornata di oggi, 12 febbraio 2026.

Il quadro meteo per Catania e la Sicilia è caratterizzato da una forte ventilazione occidentale e instabilità diffusa.

🟡 Livelli di Allerta a Catania

Per il territorio di Catania e provincia, il bollettino conferma l’allerta GIALLA (fase di “Attenzione”) per rischio idrogeologico e idraulico. L’allerta arancione è invece localizzata principalmente sui settori tirrenici (Messinese).

🌬️ I Fenomeni Segnalati

Il vero protagonista del bollettino odierno non è solo la pioggia, ma il vento: