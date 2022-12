Sicilia, tornano i musei gratis la prima domenica del mese: le iniziative

Domenica 4 dicembre è la prima domenica del mese, in Sicilia sarà possibile visitare musei, siti e parchi archeologici su tuto il territorio, ecco cosa vedere.

Domenica 4 dicembre sarà la prima domenica del mese, e quindi in Sicilia sarà possibile l’ingresso gratutio presso: musei, parchi archeologici e luoghi di cultura, non si paga nessun biglietto in tutti i siti che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione.

Quella di domenica 4 dicembre rappresenta una grossa opportunità per visitare i principali siti culturali regionali. La Sicilia apre le porte ai suoi luoghi più famosi e a tutti i tesori dell’Isola, soprattutto i musei e i parchi archeologici sono i luoghi dove si può respirare cultura e varie testimonianze storiche. Andare ad una mostra o visitare un parco archeologico, oppure in un museo è un modo per conoscere meglio la Sicilia e la sua identità storica, ecco di seguito quali sono i siti più belli da vedere.

Prima domenica del mese: cosa visitare in Sicilia

Verso la prima domenica del mese sono tantissimi i siti da poter visitare in tutta l’Isola, tra i parchi archeologici troviamo:

La Valle dei templi ad Agrigento;

Segesta nel trapanese;

Selinunte nel trapanese;

Parco Archeologico di Morgantina in provincia di Enna;

Villa del Casale di Piazza Armerina, sempre nell’ennese.

Tra i musei è importante ricordare:

Galleria Regionale della Sicilia a Palermo

La Casa di Luigi Pirandello ad Agrigento;

Museo del Satiro a Mazara del Vallo.

Inoltre sarà possibile ammirare le ville romane nel messinese, il teatro romano e l’Odeon a Catania, si possono vedere anche Tindari e Naxos nel messinese, il Castello di Maniace a Siracusa e anche il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti a Monreale.