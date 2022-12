Pagamenti tredicesima 2022: quando arriva e come si calcola

Pagamenti tredicesima 2022: dicembre è ormai arrivato e per i lavoratori privati e pubblici e i pensionati è in arrivo la tanto attesa mensilità aggiuntiva annuale. Ecco quali sono le date previste per ogni categoria spettante e come si calcola l'importo della tredicesima.

Pagamenti tredicesima 2022: dicembre è il mese dei bilanci di fine anno, ma è anche il mese dell’erogazione della mensilità aggiuntiva annuale, sia per i dipendenti pubblici e privati che per i pensionati. Ma in base a queste categorie, quest’anno la tredicesima arriverà in anticipo soltanto per alcune. Ecco quali sono le date previste e come si calcola l’importo della tredicesima.

Pagamenti tredicesima 2022: quando arriva ai dipendenti privati

La data prevista per l’erogazione dell’importo relativo alla tredicesima non è uguale per tutti, ma varia a seconda della posizione lavorativa svolta. Tuttavia, Inps e datori di lavoro sono tenuti, per legge, a versare le somme spettanti prima delle festività natalizie.

Per quanto riguarda la categoria di dipendenti del settore privato, i pagamenti tredicesima 2022 vengono, generalmente, erogati entro il 15 dicembre.

Pagamenti tredicesima 2022: quando arriva ai dipendenti pubblici

Se per i dipendenti privati, il versamento della cosiddetta tredicesima varia a seconda dell’ambito lavorativo e dai tempi dei propri datori di lavoro, per i dipendenti del settore pubblico la data per questo extra stipendio annuale è fissa.

Nello specifico, le date di accredito, specifiche per categoria lavorativa, saranno le seguenti:

mercoledì 14 dicembre per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari;

per gli delle scuole materne ed elementari; giovedì 15 dicembre per il personale amministrativo (gestito dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa);

per il (gestito dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa); venerdì 16 dicembre per gli insegnanti supplenti temporanei e per gli altri dipendenti pubblici.

Pagamenti tredicesima 2022: quando arriva ai pensionati

Fra tutte le categorie previste che beneficeranno della tredicesima, i primi in assoluto a ricevere il relativo importo sono proprio i pensionati.

In particolare, la data entro cui viene inoltrata la somma è il primo giorno del mese di dicembre, sia per coloro che ricevono l’accredito tramite Poste Italiane che per coloro che si affidano al servizio bancario.

Come si calcola la tredicesima

Ma che così esattamente questa tanto attesa tredicesima? La tredicesima mensilità corrisponde mediamente a un dodicesimo della retribuzione lorda annuale, che deve essere calcolata sui mesi effettivi di lavoro svolto.

Il calcolo specifico da effettuare per verificare la somma personale è il seguente: retribuzione lorda mensile per numero di mesi lavorativi svolti, ovvero 12.

Dal risultato ottenuto bisognerà sottrarre poi tutte le ritenute fiscali e quelle previdenziali: si otterrà, dunque, un importo leggermente inferiore rispetto allo stipendio pieno.