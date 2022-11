Stasera in TV: “Mondiali 2022 – Brasile Vs Serbia” e “Ti presento i miei”

Stasera in TV: riservato, oggi, un palinsesto televisivo davvero ricco. Ecco alcune proposte dalla redazione di LiveUnict.

Troppo stanchi per raggiungere un Cinema Catania? La redazione di LiveUnict è pronta a proporvi diverse alternative trasmesse questa sera in TV

Mondiali Qatar 2022 – Brasile Vs Serbia [RaiUno, ore 20:00] In diretta dallo Stadio Lusail, Brasile e Serbia si affrontano per la prima partita del loro mondiale. Partita che promette spettacolo e tanti goal.

Ti presento i miei [Italia Uno, ore 21:20] un infermiere di Chicago presto sposerà la bella e adorabile Pam. Prima però deve conoscere la sua famiglia. Una commedia ricca di equivoci e disastri pronta a farvi ridere con un cast stellare.

The next three days [Canale 20, ore 21:04]: Un professore tenta disperatamente in diversi modi di salvare la moglie incarcerata per un caso di omidicio. Ma è davvero disposto a far tutto per la propria moglie? ma soprattutto, crede seriamente alla moglie?

Dark Spell Il maleficio [Rai 4, ore 21:22]: Zhenya, tradita dal marito, decide di ricorrere alla magia per conquistare ancora una volta il suo amore. L’incantesimo riesce, ma adesso l’uomo sarà così tanto ossessionato dall’ex moglie da diventare molto pericoloso.