Anastacia, concerto Catania: la scaletta dell’evento

Scaletta concerto Anastacia Catania: le novità sulla scaletta per il concerto di stasera al teatro Metropolitan del capoluogo etneo.

Scaletta concerto Anastacia Catania: prosegue il tour della nota cantante che questa sera si esibirà a Catania, l’appuntamento è imperdibile per tutta la città etnea, l’evento è parte di un pacchetto di concerti che Anastacia ha deciso di eseguire nel nostro Paese nel suo tour europeo. La cantante ha dovuto dividere in due parti gli appuntamenti in Italia, per via di un suo problema di salute che a settembre l’ha costretta a fermare il suo tour.

Concerto Anastacia a Catania

Per il concerto di questa sera è impossibile trovare i biglietti così anche per tutte le altre città italiane. Infatti, le corse per ottenere i biglietti sono scattate non appena sono state aperte le prevendite, in pochissimi giorni i biglietti sono stati esauriti, il nuovo tour di Anastacia: “I’m Outta Lockdown Tour 2022” sta portando la cantante a suonare nelle più grandi mete europee con un grandissimo successo.

Concerto Anastacia, ecco la scaletta

Anastacia è una delle cantanti che ha più caratterizzato la musica nei primi anni duemila, in tutto il mondo le sue canzoni sono passate in rotazione migliaia di volte , chi ha vissuto nei primi anni 2000 ricorda benissimo le canzoni più famose di Anastacia, molti suoi testi sono rimasti in classifica per tantissimi anni, i suoi dischi sono tra i più venduti negli anni Duemila.

La scaletta del tour contiene vari canzoni: dai suoi primi successi, passando ai grandi classici per poi arrivare alle nuove canzoni sarà presente il suo testo più celebre ovvero: “I’m Outta Love”. Anastacia non ha reso noto la sua scaletta per il concerto di questa sera a Catania, ma rivedendo i precedenti spettacoli, la scaletta concerto Anastacia Catania dovrebbe essere la seguente: