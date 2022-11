Bollo auto in Sicilia, pagamenti arretrati senza sanzioni e interessi: ecco come

Bollo auto: in Sicilia possibile mettersi in regola con pagamenti senza incorrere in sanzioni o fare i conti con interessi. Ecco procedure e scadenza previste.

Bollo auto: fino a fine novembre ai siciliani viene riservata la possibilità di pagare gli arretrati senza sanzioni e interessi. È quanto ricordato dall’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, nell’ambito delle agevolazioni introdotte dalla legge regionale n.16 dello scorso agosto. Di seguito tutte le informazioni utili a riguardo.

Norma “straccia bollo”: come funziona?

Di fatto le previsioni dell’articolo 28 permettono ai cittadini di mettersi in regola evitando i costi aggiunti per gli omessi o insufficienti pagamenti del bollo scaduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021.

“L’agevolazione ‘straccia bollo’ della Regione – spiega Marco Falcone, Assessore all’Economia – è ad oggi l’unica fra le misure vigenti in Italia che azzera interessi e sanzioni a carico di quei cittadini che vogliono sanare le proprie posizioni. Interveniamo con buon senso nell’ottica di dare respiro alle casse della Regione e migliorare la capacità riscossiva, venendo incontro alle esigenze del contribuente”.

Come procedere alla regolarizzazione senza incorrere in sanzioni o interessi? Non occorre presentare alcuna istanza, ma basta pagare la tassa automobilistica regionale entro e non oltre il 30 novembre, esclusivamente nelle delegazioni Aci e nelle agenzie di pratiche auto. Il cittadino è tenuto a specificare la targa del veicolo, oltre che l’anno di imposta che si intende regolarizzare.

Si esplicita che i pagamenti effettuati per mezzo di canali e modalità differenti da quelle già citate non verranno considerati validi.

Va, inoltre, precisato che le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non possono essere rateizzate.

Regolarizzazione bollo auto: per chi?

La possibilità di regolarizzazione è riservata ai contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La regolarizzazione agevolata riguarda:

le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 ad esclusione delle somme già versate all’Agente della Riscossione;

le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni di imposta 2020 e 2021, per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite i canali di riscossione ordinaria.

Nel caso in cui si aderisse alla regolarizzazione agevolata pagando entro il 30 novembre 2022 la sola tassa dovuta in relazione agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 già iscritti a ruolo, la Regione Siciliana comunicherebbe all’Agente della riscossione il discarico del ruolo.

Risultano, al contrario, escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a: