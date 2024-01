Sicilia, slitta la scadenza per il bollo auto: la nuova data

Sicilia, bollo auto: la scadenza per il pagamento slitta al prossimo mese. Ecco quali sono le motivazioni.

La tassa automobilistica non dovrà più essere pagata entro il 31 Gennaio, infatti un nuovo decreto ha prorogato la scadenza al 29 febbraio.

La principale motivazione sta nel permettere ai cittadini siciliani di avere accesso all’agevolazione fiscale della norma ” Straccia bollo” e ad altre vari scontistiche.

Queste le parole dell’assessore regionale all’economia Marco Falcone: “Le novità normative delle riduzioni del 10 per cento sul bollo per la domiciliazione bancaria e del 10 per cento per chi è in regola con i pagamenti richiedono, infatti, degli adeguamenti gestionali su cui sta lavorando il dipartimento Finanze assieme all’Aci e al sistema bancario. Attraverso la proroga, consentiremo anche agli utenti interessati dalle imminenti scadenze di fruire delle agevolazioni varate dalla Sicilia”.