L’esenzione dal bollo auto rimane un tasto dolente per molti automobilisti italiani, soprattutto alla luce delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2026. Questa legge non solo introduce vantaggi fiscali, ma ha anche l’obiettivo di incentivare una mobilità più sostenibile e di sostenere le famiglie in difficoltà economiche. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le varie categorie di esenzione, le modalità per fare richiesta e le principali novità previste per il 2026.

Le categorie che potranno godere dell’esenzione

Le esenzioni dal pagamento del bollo auto possono riguardare:

persone con disabilità: I beneficiari della Legge 104 possono richiedere, l’esenzione, a condizione che il veicolo sia utilizzato per la loro mobilità.

beneficiari della Legge 104 possono richiedere, l’esenzione, a condizione che il veicolo sia utilizzato per la loro mobilità. v eicoli storici: Le auto con più di 30 anni di immatricolazione sono esenti dal pagamento del bollo,

Le auto con più di 30 anni di immatricolazione sono esenti dal pagamento del bollo, veicoli ecologici: Le automobili elettriche e ibride possono godere di esenzioni, incentivando l’uso di mezzi a basse emissioni.

Inoltre, una delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda l’esenzione totale dal bollo auto per chi ha un reddito annuo inferiore a 8.000 euro. A queste si aggiungono le auto elettriche e ibride immatricolate a partire dal 2022 saranno esentate dal pagamento del bollo per i primi cinque anni.

Gli altri casi di esenzione per il bollo auto

Le esenzioni dal bollo auto per i veicoli utilizzati da persone con disabilità si applicano solo a quelli con una cilindrata massima di 2.000 cc per i motori a benzina e di 2.800 cc per i motori diesel. Per i veicoli elettrici, la potenza non deve superare i 150 kW. I veicoli storici, ossia quelli immatricolati da oltre 30 anni, sono automaticamente esenti dal pagamento del bollo, senza bisogno di presentare alcuna domanda, ma è fondamentale che il veicolo sia conforme alle normative vigenti. Per le auto con un’età tra i 20 e i 29 anni, è prevista una riduzione del 50% sulla tassa, a condizione che siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica rilasciato da enti riconosciuti.

Come ottenere l’esenzione

Per ottenere l’esenzione dal bollo auto, è necessario seguire alcune procedure specifiche. La richiesta deve essere presentata all’Automobile Club Italia, all’Ufficio tributi o all’Agenzia delle Entrate, a seconda del caso. Se la domanda riguarda persone con disabilità, è fondamentale allegare alla richiesta una certificazione medica che attesti l’handicap. Inoltre, è importante rispettare i termini di presentazione, che prevedono un limite di 90 giorni dalla scadenza del pagamento dell’imposta.