Aeroporto Catania, noleggi auto con conducente abusivi: 9 denunce

Elevate sanzioni pecuniarie per un totale di oltre 11.000 euro.

Scattati controlli straordinari volti al contrasto del fenomeno dell’abusivismo nel settore del noleggio di autoveicoli con conducente (NCC).

A procedere con le verifiche i Carabinieri in servizio presso l’Aeroporto di Fontanarossa, che hanno denunciato nove autisti per esercizio abusivo della professione. Per sette di questi, inoltre, si è proceduto con la segnalazione alla Camera di Commercio e ciò in quanto non risultavano iscritti al “ruolo dei conducenti”.

È, inoltre, emerso che due autisti dei veicoli sottoposti a controllo erano anche sprovvisti di contratto di lavoro. Per tale ragione è stato interessato il competente “Ispettorato Territoriale del Lavoro” di Catania.

Più in generale, in seguito alle verifiche, i militari hanno sottoposto a fermo amministrativo 10 autovetture, elevando sanzioni pecuniarie per una somma complessiva di oltre 11.000 euro per diverse violazioni.