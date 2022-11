San Gregorio, al via lavori per dissesto idrogeologico: stanziati 1,3 mln di euro

Pubblicato il bando per il contrasto del dissesto idrogeologico che prevede un collegamento più efficace e sicuro tra il Comune di San Gregorio, la tangenziale e i Paesi etnei.

Al Comune etneo di San Gregorio, in provincia di Catania, sono attesi da vent’anni i lavori volti al contrasto del dissesto idrogeologico.

Finalmente, è via alla procedura di gara, grazie all’apposita Struttura stabilita e guidata dal Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e diretta da Maurizio Croce, che ha ora pubblicato il bando per la mitigazione del dissesto e l’intervento presso la collina “Monte Catira”.

Nello specifico, l’obiettivo del progetto è proprio l’ampliamento del nodo viario della Via Catira, che è di importanza strategica per i collegamenti del Comune di San Gregorio con il resto dei Paesi etnei, che si trovano compresi in una parte di territorio a rischio per la presenza di scarpate di fronte lavico.

Per l’avvio dei lavori sono stati stanziati complessivamente 1,3 milioni di euro e il termine per la presentazione delle offerte scadrà il prossimo 12 dicembre. Le soluzioni tecniche indicate nel progetto permetteranno, dunque, un collegamento più efficace e sicuro tra il centro abitato, la tangenziale e gli altri Comuni limitrofi.

Sarà, inoltre, prevista una ridefinizione della sezione stradale e due rotatorie per una migliore transitabilità: l’una in corrispondenza dello svincolo ‘”Paesi etnei” e l’altra in corrispondenza dell’incrocio con Viale Europa.