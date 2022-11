Meteo Sicilia, temperature in calo e piogge in arrivo: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: un'ondata di bassa pressione, in arrivo dai Balcani, porterà, sull'Isola, maltempo e basse temperature: cosa aspettarsi per il weekend?

Meteo Sicilia: finalmente, sebbene sembri quasi irreale, l’autunno ha fatto il suo ingresso. Certamente, il 2022 verrà ricordato come uno degli anni più caldi della storia, caratterizzato da un’estate davvero infinita: anche a novembre inoltrato, sebbene non si raggiungano più massime oltre i 30° come invece accaduto a settembre, un sole caldo e un tepore non proprio tipico del periodo autunnale sono ancora i protagonisti di ogni giorno. Ma il bel tempo ha le ore contate: ecco che, dunque, occorre prepararsi a un weekend di cambiamento, caratterizzato da temperature più basse e maltempo.

Meteo Sicilia: pioggia in arrivo nel weekend

Cosa aspettarsi, dunque, per il fine settimana in arrivo? È davvero arrivato, aspettato così a lungo, il periodo delle giacche a vento e delle maniche lunghe? Si parta sin dalla giornata di oggi, l’11 novembre, San Martino: a causa di un’ondata di bassa pressione in arrivo dai Balcani non si raggiungeranno temperature più alte di 23°, mentre la minima di 8° sarà registrata nell’Ennese; la giornata sarà caratterizzata, per tutta la Sicilia, da nubi sparse e una probabilità di piogge variabile dal 10% al 50%.

La vera e propria pioggia arriverà, invece, durante il fine settimana: domani, sabato 12 novembre, nel Siracusano si attendono addirittura temporali, con poche schiarite. Pioverà, sebbene con minor intensità, anche nel Ragusano e nel Catanese, ma le temperature si manterranno simili a quelle della giornata di oggi.

Piogge isolate e giornate nuvolose, invece, si attendono per domenica, 13 novembre: stavolta il maltempo andrà spostandosi verso Palermitano e Trapanese; caleranno sensibilmente, tuttavia, le temperature: non si andrà oltre i 20°, e a Enna si toccherà una minima di 5°.

Meteo Catania: giornate nuvolose e piogge sparse in arrivo

La situazione metereologica sul Catanese non si discosterà di molto da quella presente su tutta l’Isola: le temperature, specialmente durante le ore serali, vanno abbassandosi; il cattivo tempo, inoltre, inizia a far capolino sempre più spesso. Ecco che, nonostante uno spruzzo di pioggia accennato durante la mattinata, la giornata di oggi, 11 novembre, si manterrà costantemente coperta; le piogge vere e proprie arriveranno dal primo pomeriggio di domani, sabato 12 novembre, continuando almeno fino alle 7 della domenica, 13 novembre: dopodiché, si tornerà alla situazione di cielo coperto, caratteristica che accompagnerà anche le giornate della settimana in arrivo.