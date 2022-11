Sicilia, uomo trovato impiccato alle giostre: aperta indagine sul caso

Un uomo è stato ritrovato impiccato alle giostre in una città siciliana: la Polizia ha aperto le indagini sul caso mentre si cerca di identificare la vittima.

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, un uomo di 46 anni è stato trovato impiccato nelle giostrine di Marzamemi (SR). Si tratterebbe di un uomo originario di Modica, residente a Pachino, in provincia di Siracusa. La Polizia, che è intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso e l’identificazione del cadavere ha dato il via alle indagini.

Non si conoscono le motivazioni del gesto.

In aggiornamento…