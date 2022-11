ANAS, via a obbligo di catene anche in Sicilia: dove e quando usarle

Nonostante l'autunno caratterizzato da bel tempo e alte temperature, come ogni anno l'ANAS rende nota l'ormai prossimo l'obbligo di catene da neve a bordo anche in Sicilia per alcune strade.

Sebbene le condizioni meteo del mese di ottobre e probabilmente anche del mese di novembre facciano pensare a tutto tranne che all’inverno e alla neve in Sicilia, anche per quest’anno l’ANAS ha notificato lo scatto dell’obbligatorietà delle catene a bordo che avrà il via prossimamente.

Infatti, l’ANAS, vale a dire la società che si occupa di gestire la strate statali e le autostrade italiane, prevede ogni anno un avviso per l’utilizzo e la presenza di catene da neve a bordo delle auto che transitano in certe aree per il periodo invernale. Come riportato nell’avviso pubblicato sul sito ANAS, a partire dal prossimo 15 novembre entrerà in vigore l’obbligo di catene a bordo o, in alternativa, dell’uso di pneumatici invernali “sulle autostrade in gestione ANAS normalmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale”.

L’obbligo, che durerà fino al 15 marzo 2023, è valido anche per alcune strade siciliane, vale a dire le seguenti: